Revisão do acordo com o FMI termina hoje mesmo O chefe da missão do FMI que se encontra em Brasília, Jorge Márquez-Ruarte, disse na noite desta sexta-feira que a terceira revisão do acordo do Fundo com o Brasil deve ser concluída hoje. Ruarte está no Ministério da Fazenda para uma reunião com ministro Antônio Palocci. Segundo ele, a missão do FMI deverá retornar neste sábado aos Estados Unidos. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou que a terceira revisão do acordo não terá "praticamente nenhuma mudança". Segundo ele, que participa da reunião, as negociações transcorreram de forma calma, sem nenhum entrave.