Revisão do MAE é prioridade na reestruturação do setor elétrico A revisão do preço do Mercado Atacadista de Energia (MAE) será uma das prioridades do grupo de trabalho criado pela Eletrobrás para colaborar com a reestruturação do setor elétrico. Segundo o presidente da estatal, Luiz Pinguelli Rosa, o preço atual da energia no mercado à vista no Brasil, de R$ 4 por megawatt-hora (MWh) é "insuportável". "Esse preço é um espantalho, um desestímulo total ao investidor", afirmou. O preço é definido por um programa chamado Newave, que confere grande peso à capacidade armazenada nas hidrelétricas brasileiras. Em tempos de racionamento, chegou a R$ 684 por MWh. Agora, com excedente de energia, caiu para R$ 4. Este valor remunera a energia comprada pelas distribuidoras fora dos contratos de longo prazo. O baixo preço desestimula investimentos em térmicas e vêm causando prejuízos em geradoras estatais, diz Pinguelli. A Eletronuclear, por exemplo, vende parte de sua energia por este preço. "Só o combustível me custa R$ 10 por MWh, mas tenho que vender a R$ 4 por MWh", reclama o presidente da estatal nuclear, Ziele Dutra Thomé Filho. Os dois executivos reuniram-se com os outros presidentes de controladas da Eletrobrás, de Itaipu, Jorge Samek, e com o diretor de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer, para começar a trabalhar nas sugestões que serão levadas ao ministério de Minas e Energia. Pinguelli reafirmou que o equacionamento das finanças das empresas controladas é outra prioridade. Ele afirmou que o grupo Eletrobrás vai contatar um escritório de advocacia para decidir que medidas tomar para cobrar as dívidas que algumas empresas têm com Furnas. Segundo o presidente da geradora, José Pedro Rodrigues Oliveira, três empresas estão inadimplentes com Furnas, com uma dívida total de R$ 483 milhões, que são acrescidos, a cada mês, de R$ 28 milhões. "Teremos problemas para fechar o caixa este mês e precisaremos da ajuda da Eletrobrás", disse Oliveira. "A questão da dívida é absoluta prioridade", reforçou Pinguelli. "Não é só o Brasil que tem que pagar suas dívidas com o mercado externo. Uma empresa americana que vem para cá, por exemplo, também tem que honrar seus compromissos", completou o executivo, em uma alusão às empresas estrangeiras que ameaçam abandonar suas concessões em razão do alto endividamento. A questão do preço da energia foi levantado também pelo presidente de Itaipu, Jorge Samek. Ele disse que o governo estuda a fixação do preço da usina binacional em reais, para ser reajustado uma vez por ano, em mecanismo semelhante ao adotado pela Petrobras para o preço do gás natural. "Quando fôssemos reajustar, incluiríamos na conta toda a variação cambial do período", explicou.