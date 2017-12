Revisão do PIB americano confirma crescimento de 8,2% A taxa anualizada de crescimento do Produto Interno Bruto dos EUA foi mantida em 8,2% no terceiro trimestre, de acordo com dados revisados divulgados pelo Departamento do Comércio. A manutenção da taxa de crescimento confirmou a previsão média de analistas consultados pela Dow Jones. No entanto, os gastos com consumo foram revisados em alta. O novo cálculo indicou que os gastos subiram a uma taxa anualizada de 6,9% no terceiro trimestre, ante a estimativa anterior, divulgada há um mês, que apontou crescimento de 6,4%. As informações são Dow Jones.