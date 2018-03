Revisão do PIB dos EUA mostra expansão menor, de 2,2%

A revisão final do PIB mostrou crescimento da economia americana no terceiro trimestre inferior à expectativa dos economistas, que era de expansão de 2,7%. O crescimento do terceiro trimestre foi o primeiro em mais de um ano e o maior em quase dois anos. Houve pequena revisão em baixa nos gastos trimestrais com consumo para alta de 2,8% no terceiro trimestre, de 2,9% na revisão anterior.

Os lucros das empresas, depois de impostos e sem avaliação de estoques e ajustes para o consumo de capital nos EUA, aumentaram 13,8% no terceiro trimestre deste ano, informou o Departamento de Comércio. O dado também é final. Os lucros incluindo avaliação de estoques e ajustes para o consumo de capital aumentaram 10,8%, a maior alta desde a registrada no primeiro trimestre de 2004. As companhias têm cortado seus custos eliminando empregos.

O índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) dos EUA subiu 2,6% no terceiro trimestre deste ano, de acordo com dados finais do PIB. A estimativa anterior era de alta de 2,7%. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, aumentou 1,2% no terceiro trimestre, também resultado de uma revisão em relação à alta de 1,3% divulgada antes. As informações são da Dow Jones.