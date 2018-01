Revisão na produção de milho, trigo e soja eleva a estimativa de safra

As estimativas mais favoráveis para as produções de milho de 2ª safra, trigo e soja no mês de abril contribuíram para que a produção de grãos fosse maior no Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) do mês passado, afirmou Mauro Andreazzi, gerente da Coordenação de Agropecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, o órgão estimou uma safra de 201,0 milhões de toneladas para este ano, avanço de 4,2% em relação ao ano passado.

A principal alteração em relação a março foi na avaliação da produção de milho de 2ª safra, com alta de 1,3% na estimativa. Agora, a expectativa é de que sejam colhidas 45,506 milhões de toneladas de milho de 2ª safra. A despeito disso, a quantidade produzida ainda é 5,5% menor do que no ano passado. "As chuvas prejudicaram o plantio do milho de 2ª safra, o que diminuiu a janela de plantio", explicou Andreazzi.

No caso da soja, a produção deve totalizar 95,610 milhões de toneladas, 10,6% a mais do que em 2014. A estimativa também é 0,9% superior ao verificado em março, graças ao menor impacto de intempéries em Goiás e Mato Grosso do Sul. O Estado de Goiás, principalmente, foi muito prejudicado pelo "veranico de janeiro".

A produção de trigo, por sua vez, deve ser recorde neste ano, totalizando 7,807 milhões de toneladas. Se confirmada, a safra será 26,7% maior do que no ano passado. A estimativa de abril ainda é 1,2% superior à de março, diante da melhora no Paraná (maior produtor) e em Goiás.