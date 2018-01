Revista americana destaca etanol brasileiro O programa brasileiro do uso de etanol como combustível foi considerado pela revista científica americana Science da edição desta sexta-feira como um caso de sucesso a ser observado, e replicado, por outros países, quando o assunto é energia sustentável. A revista traz um pacote de artigos com sugestões para resolver o problema de falta de energia no futuro. O assunto mereceu destaque da publicação uma semana depois que o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) divulgou relatório que mostra que é urgente a necessidade de reduzir as emissões de CO2 - resultado da queima de combustíveis fósseis e responsável pelo aquecimento global. A publicação aposta na eficácia do etanol obtido da cana-de-açúcar como alternativa para substituir o petróleo. Para explicar a experiência brasileira, foi convidado o ex-secretário de Ambiente do Estado José Goldemberg. Pesquisador da Universidade de São Paulo, ele defende que a energia do futuro está nos canaviais. "Novas fontes de energia renovável estão sendo desenvolvidas. Mas desde 1980 estamos lidando com o etanol. Os problemas que tínhamos - como falta de suprimento, pouca eficiência, ou o carro não pegar em dias frios - já foram resolvidos", disse ao Estado. Claro que muita gente se lembra do sufoco passado no fim dos anos 80, quando os produtores boicotaram a produção e faltou álcool. "A população perdeu a confiança, mas hoje, com os carros flexfuel, deixamos de ser reféns." Atualmente, o álcool substitui 40% da gasolina no Brasil. Para que o País substituísse totalmente a gasolina seria necessário triplicar o cultivo da cana, que hoje ocorre em 2,5 milhões de hectares. Isso sem desmatar mais floresta nativa? Goldemberg afirma que sim. "Só em São Paulo temos 10 milhões de hectares de pastagem. Esse espaço pode ser remanejado." Ele defende que o modelo seja replicado em países, como Índia, Colômbia e África do Sul. "Para suprir o mundo com 10% de álcool seriam necessários 25 milhões de hectares de plantação." Para ele, a principal vantagem do álcool brasileiro, em comparação com o de milho (produzido nos Estados Unidos) e o de beterraba (na Europa), é que as plantações de cana em seis meses equilibram o que é emitido de CO2 pela queima do etanol.