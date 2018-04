Revista ''BusinessWeek'' é colocada à venda A editora McGraw-Hill Cos. Inc. está colocando à venda a revista BusinessWeek, em um momento em que as vendas de publicidade em revistas estão caindo e os possíveis compradores de jornais e revistas são escassos. A McGraw contratou o banco de investimentos Evercore Partners Inc. para administrar a venda. O banco não quis fazer comentários sobre o assunto, e a McGraw-Hill informou que está explorando "opões estratégicas" para a revista. A BusinessWeek foi fundada em 1929 e tem cerca de 4,8 milhões de leitores semanais em 140 países, segundo o site da revista. A publicação criou sua fama com artigos sobre negócios e finanças, destinados à comunidade de investimentos. Ela ocupa um nicho de revistas que inclui títulos como Forbes, Fortune e Money. Essas revistas, assim como muitas outras publicações semanais, sofreram uma queda acentuada da receita dos anúncios, em parte por causa da crise financeira e da recessão. As assinaturas de muitas delas estão caindo, assim como a receita dos anúncios, porque as pessoas agora procuram na internet, gratuitamente, notícias e informações sobre finanças. Os acordos concluídos no setor de mídia impressa são mais escassos do que nunca, porque diminuiu o número de pessoas dispostas a comprar ativos que, na sua opinião, estão morrendo. A receita publicitária das revistas nos EUA caiu 21,2% no primeiro semestre, segundo dados do Publishers Information Bureau. O número de páginas de publicidade ficou 27,9% mais baixo. Vários analistas disseram que a Time Warner Inc. deverá tentar vender sua divisão Time Inc., que inclui as revistas Time, Sports Illustrated e People.