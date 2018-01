Revista denuncia esquema de lavagem de US$ 30 bi Na edição que chega às bancas neste fim de semana, a revista Istoé denuncia a existência de um relatório detalhado da Polícia Federal, elaborado com a colaboração do FBI (Polícia Federal dos Estados Unidos), que aponta o caminho que políticos, contrabandistas e traficantes percorreram para retirar US$ 30 bilhões do País, em três anos. "Em dois cofres secretos da Procuradoria da República e da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, um minucioso laudo conclusivo, com 35 mil documentos recolhidos pela perícia técnica da Polícia Federal, mostra que os fiscais da Receita Federal e da Secretaria do Rio de Janeiro utilizaram o mesmo esquema da fraudadora do INSS, Jorgina de Freitas, e de outros funcionários corruptos para fazer remessas irregulares de dinheiro para o Exterior", informa a reportagem. Segundo a revista, o laudo proporcionaria aos investigadores do caso das contas suíças dos fiscais do Rio acesso a mais 200 contas sujas em bancos na Suíça, num total de US$ 890 milhões. Dois doleiros do Paraná - Alberto Yussef e Sílvio Anspak - considerados os "maiores lavadores de dinheiro da história do País" e agora foragidos -, seriam a ligação entre os fraudadores do INSS e os fiscais acusados de extorsão no Rio. "Entregue à Receita Federal em janeiro, o relatório mostra que Anspak, Yussef e outros dez doleiros tinham como base de apoio em suas operações principalmente a agência Nova York do Banestado - ex-banco estatal do Paraná, privatizado em outubro de 2000 -, que, com a conivência de toda sua diretoria em Curitiba, servia apenas de fachada para uma megalavanderia mundial do contrabando e da corrupção", escreve a Istoé. Segundo a publicação, o relatório foi apontado pelo FBI como "o maior trabalho de rastreamento de dinheiro sujo de todos os tempos". "O laudo técnico, que a alta cúpula da Polícia Federal parece esconder, mostra que, no período de 1996 a 1999, o esquema montado no Banestado serviu para que centenas de políticos, traficantes e contrabandistas enviassem, por intermédio de doleiros brasileiros, US$ 30 bilhões para a Suíça e outros paraísos fiscais", prossegue o texto.