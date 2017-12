Revista Estadão Investimentos mostra como diversificar suas aplicações Está nas bancas a partir de hoje a nova edição da revista Estadão Investimentos. A reportagem de capa mostra que, com a tendência de queda das taxas de juros, o investidor deve repensar sua estratégia e avaliar a possibilidade de diversificar suas aplicações financeiras. Ações, imóveis, obras de arte, títulos públicos e previdência são algumas das alternativas exploradas nas reportagens desta edição. Opções menos ortodoxas, como criação de avestruz e boi gordo, também são examinadas pela revista, que alerta para os riscos em investimentos que prometem retorno elevado sem risco algum. Um ranking exclusivo, elaborado em parceria com o Ibmec São Paulo, mostra o desempenho de 412 fundos de investimento em 2005, apontando os melhores produtos em cada categoria e as melhores instituições gestoras. Parte desse conteúdo informativo está disponível no canal Investimentos do Portal do Estadão. O canal traz ferramentas, boletins de áudio e vídeo, notícias, cartilha de investimentos, agenda e glossário voltados para o investidor pessoa física, além de uma amostra do conteúdo da revista, que pode ser acessada com um clique no botão revista. As reportagens completas e a versão integral do ranking estão na versão impressa. Um suplemento especial que circula hoje em O Estado de S. Paulo completa o projeto editorial.