Revista "Expressão" traz as marcas mais lembradas no Sul As marcas mais lembradas pelos consumidores do Sul estão no Anuário Expressão de Marcas 2004, que chega ao mercado esta semana. Pesquisadores do Instituto Mapa levantaram os nomes mais lembrados por consumidores dos três Estados do Sul - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - em 25 categorias. Este é o décimo ano que a Editora Expressão realiza a maior e mais abrangente pesquisa Top of Mind da região Sul. Foram ouvidos nesse estudo 2.001 pessoas com mais de 16 anos, em 36 municípios dos três Estados. São cidades de médio e grande porte que integram as 22 mesorregiões do Sul, conforme definição do IBGE. Ou seja, formam pólos regionais em cada Estado, representando, assim, conglomerados de maior potencial de consumo. Pela primeira vez a pesquisa avaliou a lembrança em relação a empresas socialmente responsáveis, em dois segmentos: as preocupadas com o meio ambiente e aquelas que investem em ações em benefício da comunidade. O Boticário, Sadia, Gerdau, Petrobras, Embraco e Riocell/Aracruz se destacaram no Top Ambiental. No Top Social, as líderes foram Petrobras, Sadia, RBS, Sanepar, Embraco e Gerdau. O Anuário Expressão de Marcas traz ainda reportagens que retratam a evolução do perfil do consumidor nessa década e a importância do poder das marcas para as empresas de hoje. Mais informações: www.expressao.com.br ou (48) 222-9000