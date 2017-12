Revista ?Expressão? vence Prêmio Ethos de Jornalismo A reportagem "O Jogo do Ganha-Ganha", publicada no anuário ?Expressão de Balanço Social 2003?, é a grande vencedora do Prêmio Ethos de Jornalismo na categoria revista. O texto, de autoria do editor Fábio Cunha e do jornalista Elmar Meurer, concorreu com outros 112 trabalhos inscritos e foi à final com a Exame e a Conjuntura Econômica. A premiação aconteceu em cerimônia em São Paulo. ?Expressão? surgiu em janeiro de 1990, como uma revista regional de economia. Logo destacou-se como um dos principais veículos especializados na região Sul, servindo de referência a industriais, políticos e outras publicações de todo o país. Hoje, após processo de reformulação e aprimoramento, a revista chega a seus leitores bem diferente do que era no início dos anos 90. Tomou a forma de seis anuários temáticos, cada qual funcionando como guia completo e aprofundado do tema selecionado. Os anuários surgem com o duplo objetivo de selecionar e aprofundar informações sobre temas fundamentais para o desenvolvimento da economia da região Sul, ou para quem atue ou deseje conhecer melhor este cobiçado mercado, com PIB de R$250 bilhões. Além do anuários Responsabilidade Social, ?Expressão? produz os anuários de Ecologia, Inovação Tecnológica, Exportação, Marcas de Expressão e 300 Maiores Empresas do Sul. O telefone da revista é 48 - 222-9000 e o site, www.expressao.com.br