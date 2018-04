Revista mostra o poder das marcas empresariais no Sul do Brasil Já está circulando a revista com as ?Marcas de Expressão?, apresentando as empresas mais lembradas no Sul do Brasil que acertaram em cheio e fixaram sua marca no mercado. A pesquisa, realizada numa parceria entre a revista econômica Expressão e o Instituto Mapa de Florianópolis, é o mais amplo levantamento sobre o comportamento do consumidor na região Sul, que tem 23,5 milhões de habitantes e mantém índices, em sua maioria, superiores à média nacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 10,7% dos domicílios da região tem renda mensal superior a cinco salários mínimos. No Brasil, esse indicador é de 9,4%. O índice de analfabetismo na região Sul é de 7,8%, a menor taxa do país. Num ano de estabilidade, as únicas marcas que cresceram foram aquelas que expandiram os negócios ou investiram em marketing. Foram pesquisadas as marcas que estão na cabeça dos consumidores de cada Estado do Sul e computado o total da região. No início de março, durante sete dias os pesquisadores do Instituto Mapa de Florianópolis, foram às ruas das 36 principais cidades do Sul e ouviram 2.001 pessoas. "Os entrevistados apontaram as primeiras empresas que surgem na memória em 21 setores do mundo dos negócios", informa o diretor de marketing da revista Expressão, Jorge Görgen, revelando que foram pesquisados desde automóvel, banco, jornal e calçados até cimento, farmácia, geladeira, convênio refeição e telefonias fixa e celular. A revista é um veículo de comunicação empresarial, integrado à comunidade econômica, que abrange os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e oferece um grande volume de informações econômicas sobre a região Sul. A publicação está apresentando uma grande novidade para o mercado: edições temáticas especiais, com conteúdo exclusivo e padrão gráfico atraente e inovador. Um novo conceito para atender o leitor que valoriza informações úteis, detalhadas e apresentadas de forma objetiva. O site da revista é: www.expressao.com.br Outras informações também podem ser obtidas no e-mail marcia@expressao.com.br , ou pelo telefone 48 - 9602-0989