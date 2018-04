Revista norte-americana elogia Petrobras A Petrobras foi escolhida como a melhor empresa brasileira no relacionamento com os investidores pela publicação norte-americana Investors Relations Magazine, segundo nota divulgada pela empresa. A estatal brasileira foi apontada também como a de melhor desenvolvimento das relações com investidores e a que apresentou melhor relatório anual. Ainda segundo a empresa, a Petrobras recebeu menção honrosa em quatro outras categorias do prêmio Latin American Awards 2002, promovido pela publicação: o grand prix pelo melhor relacionamento global, melhor web site de investidores, melhor comunicação com o varejo e o melhor relacionamento para a colocação de ações (IPO).