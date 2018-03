Revista Time nomeia Ben Bernanke a pessoa do ano A revista Time nomeou Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), o homem do ano. "A principal razão é que ele é o mais importante operador guiando a mais importante economia do mundo", afirma a revista em seu site. "Sua liderança criativa ajudou a assegurar que 2009 fosse um período de recuperação e não de depressão catastrófica, e ele ainda exerce um poder incomparável sobre nosso dinheiro, nossos empregos, nossas economias e nosso futuro nacional", prossegue o texto.