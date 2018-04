Revogada idade mínima para fundos de pensão O governo revogou nesta quarta-feira o decreto que estabelecia idade mínima de 55 anos para que participantes de fundos de pensão passem a receber aposentadoria. A decisão encerra uma polêmica que os fundos vinham mantendo há mais um ano com o governo, inclusive com base em recursos judiciais. A partir de agora, os fundos são livres para definir ou não uma idade mínima para conceder aposentadoria a seus filiados. As novas regras constam de um novo decreto assinado nesta quarta-feira pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para regulamentar a nova legislação das entidades fechadas de previdência privada. As entidades abertas não estavam sujeitas à exigência de idade mínima. O ministro da Previdência Social, José Cechin, disse que a grande maioria dos 359 fundos de pensão existentes no País já estabelece em seus estatutos idade mínima para aposentadoria, além de outras exigências. Além disso, segundo ele, o governo mudou de postura depois que passou a exigir das entidades capitalização suficiente para garantir a integralidade dos benefícios concedidos e a conceder. Com isso, o risco de prejuízos para os fundos diminuiu bastante. Cechin argumentou ainda que, num fundo de pensão, os participantes carregam a poupança que conseguiram acumular durante a vida de trabalho. Não teria sentido, portanto, impedir que eles saiam mais cedo do fundo, recebendo um valor menor de aposentadoria. ?Com a revogação do decreto, encerra-se a celeuma?, disse. O ministro defendeu o fim da idade mínima legal mesmo para os fundos de pensão patrocinados por empresas estatais, onde a maioria dos planos de aposentadoria é de benefício definido, com os participantes se aposentando com o salário que tinham na atividade. Segundo o ministro, nestes casos a própria empresa patrocinadora poderá garantir o equilíbrio do fundo de pensão. A nova filosofia do governo, segundo Cehchin, é permitir maior liberdade para as entidades e seus participantes. Ele reconheceu que, apesar de ter obtido no Supremo Tribunal Federal (STF) uma sentença reconhecendo a constitucionalidade da idade mínima, o governo vinha perdendo feio nas instâncias inferiores da Justiça, com dezenas de fundos de pensão ganhando liminares para não cumprir o decreto que agora foi revogado. O decreto assinado nesta quarta-feira trata também da fiscalização dos fundos de pensão, das formas de intervenção e das condutas ilícitas dos dirigentes. As punições incluem multas, advertência, suspensão do cargo e inabilitação dos dirigentes pelo prazo que pode ir de dois anos até 10 anos. As multas, que antes não passavam de R$ 6.500, podem chegar agora a R$ 1 milhão. Alguns pontos importantes da lei geral dos fundos de pensão, como a portabilidade e o benefício proporcional diferido, serão regulamentados pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar em reunião marcada para 16 de maio. A portabilidade permite às pessoas que mudam de emprego levar para outro fundo, aberto ou fechado, todo o dinheiro acumulado em seu nome, inclusive a contribuição feita pelo antigo patrão. Já no benefício proporcional diferido, o participante que perde o emprego pode deixar de contribuir com o fundo, mas o dinheiro pode ser utilizado no futuro, na hora da aposentadoria.