Revogada liminar que impedia fusão da Varig com a TAM O juiz substituto da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, Fernando Zandoná, revogou a liminar que impedia a Fundação Rubem Berta (FRB), controladora da Varig, de efetivar a fusão da empresa com a TAM. A Varig apresentou ao juiz documentos comprovando que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) está atuando no processo. Com isso, o magistrado avaliou que não haveria mais razão para manter a proibição. A decisão foi divulgada hoje pela Justiça Federal. A liminar tinha sido concedida no dia 1º de agosto pelo juiz federal substituto Moacir Camargo Baggio, acolhendo pedido do Ministério Público Federal. Na segunda-feira, a liminar tinha sido confirmada pelo desembargador federal Luiz Carlos de Castro Lugon, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, e agora perdeu o efeito. O MPF argumentou que a fusão criaria uma companhia aérea nacional com mais de 70% do mercado doméstico.