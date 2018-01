Rezende prevê para 3ª anúncio sobre retomada de Angra 3 O ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, informou nesta sexta-feira, 23, que o governo deverá anunciar na próxima terça sua decisão sobre a construção da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Segundo ele, o tema será discutido em reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no próprio dia. Resende, que é um defensor da retomada das obras de Angra 3, disse que a discussão em torno da usina está "amadurecida" no governo. Na quinta, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau que, como Rezende, integra o CNPE , declarou-se favorável à construção da usina. No governo, a principal oposição à retomada da obra é da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. "Às vezes, as coisas não se decidem inteiramente no consenso", comentou Rezende, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.