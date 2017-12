RF recebe declarações de isentos Até sexta-feira, a Receita Federal havia recebido 11,5 milhões de Declarações de Isentos 2000. O prazo de entrega, que se iniciou no dia 1º de agosto, termina em 30 de novembro. Quem não fizer a declaração poderá ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) suspenso. Do total das declarações, 53% foram entregues nas casas lotéricas, correspondendo a 6,1 milhões de declarações. Em seguida, o meio mais utilizado foi a Internet, com 3,2 milhões de documentos entregues. As agências dos Correios receberam 1,6 milhão, enquanto 600 mil preferiram o telefone (0300-780300). Vale lembrar que está obrigado a declarar o documento quem obteve, no ano passado, rendimento tributável inferior a R$ 900, 00 mensais.