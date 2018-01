Rhodia deve investir US$ 110 mi em 2001 A Rhodia alcançou em 2000 um faturamento da ordem de US$ 1,16 bi, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. O resultado operacional (antes de impostos, taxas e despesas financeiras) da empresa também cresceu 24%, saltando de US$ 137 mi em 1999 para US$ 170 mi no ano passado. As exportações da empresa subiram 40%, passando de US$ 104 mi para US$ 146 mi no mesmo período. Os investimentos previstos para 2001 são de US$ 110 mi, anunciou o seu presidente Walter Cirillo, também presidente da Rhodia América Latina. Cirillo atribuiu o crescimento a três fatores principais: a ampliação de market share em mercados importantes para a empresa e o lançamento de novos produtos, além da política de aquisições que incluiu a compra da Albright&Wilson, produtora mundial de fosfatos, e a Venesil - empresa venezuelana produtora de sílicas precipitadas -, um insumo importante para mercados como as indústrias de calçados, de pneus e de artefatos de borracha. Disse ainda que a performance positiva da Rhodia em 2000 está relacionada também à implantação de uma série de ações para aumentar a competitividade internacional da empresa, particularmente na região da América Latina. Do ponto de vista de resultados, a Rhodia teve no ano passado um desempenho melhor do que a economia da região, mesmo enfrentando uma forte concorrência internacional e a elevação de seus custos por conta do aumento do preço do petróleo. "Nossas equipes souberam como operar nesse ambiente mais competitivo. Melhoramos nossa performance e ganhamos mercados de nossos concorrentes, sobretudo os internacionais, como indicam as nossas vendas trimestre por trimestre e a curva de evolução das nossas exportações", explicou. A Rhodia mantém projeções otimistas para 2001 para seus negócios na América Latina, porque acredita na boa evolução das economias dos países da região, abrindo espaço para novas oportunidades, e devido à política de crescimento da empresa em segmentos de forte valor agregado. Do total do faturamento da empresa na América Latina no ano passado cerca de US$ 95 mi vieram de produtos novos. "Temos uma série de produtos novos que lançaremos em 2001, atendendo os clientes de todas as nossas atividades", concluiu o presidente da Rhodia América Latina.