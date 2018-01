Riachuelo corta abertura de lojas pela metade

O Grupo Guararapes, dono da Riachuelo, terceira maior rede de varejo do País (atrás de C&A e Renner), decidiu cortar drasticamente a previsão de abertura de lojas para 2015 e 2016. Inicialmente, apesar da desaceleração da economia, a empresa pretendia inaugurar 80 novas unidades até o fim de 2016.

Na noite de sexta-feira, a empresa divulgou fato relevante comunicando ao mercado a revisão da previsão. Agora, a previsão é de um total de 43 novos pontos de venda, sendo 28 este ano e 15 no ano que vem. Mas a rede avisa que mesmo esta nova meta pode passar por uma revisão. Isso porque a abertura de novas unidades depende da conclusão de projetos de shopping centers em andamento. Caso haja atrasos na conclusão das obras, o número pode ser revisto novamente para baixo.

A Riachuelo não está sozinha na intenção de pôr o pé no freio das inaugurações depois de uma fase de aceleração. Outras redes de varejo de moda, como Hering e Marisa já fizeram o mesmo – a Marisa, aliás, suspendeu a abertura de novas lojas. A Riachuelo fechou o segundo trimestre de 2015 com 272 unidades espalhadas pelo País.

Entre as principais redes de confecções no País, somente a Renner tem mostrado vigor e conseguido aumentar as vendas mesmo durante a crise. No terceiro trimestre, o resultado das lojas abertas há mais de um ano pela Renner superou a marca de 12%. A Riachuelo só vai divulgar os dados referentes ao terceiro trimestre em 16 de novembro.

No segundo trimestre, porém, as vendas nas mesmas lojas ficaram quase no zero a zero – a alta foi de 0,2% em relação a igual período do ano anterior. A empresa também viu seu lucro líquido cair entre abril e junho. O resultado foi positivo em R$ 74,6 milhões, uma queda de 40% em relação a igual período de 2014. / AGÊNCIA ESTADO