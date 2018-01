Ribeirão Preto recebe loja de investimento Uma novidade para os investidores de Ribeirão Preto (SP) e região. Hoje será inaugurada no Shopping Santa Úrsula, de Ribeirão, a primeira loja da Multimarcas Butique. Trata-se de um projeto criado pelo profissional do mercado Reinaldo Zakalski, em parceria com o Banco BNL. O principal objetivo é permitir ao investidor acesso a carteiras de instituições que possuem experiência internacional. Nesta direção, foram criados cinco carteiras que aplicarão seus recursos em cotas de fundos de bancos como Chase Manhattan, BNL, CCF, Lloyds, Banco Inter American Express, ING, Warburg Dillon Read e Dresdner. A administração da carteira será feita pelo BNL e a gestão pela R. Zakalski Consultores Associados. Os fundos serão divididos em três categorias: DI, renda fixa e multiportfólio, cada um deles indicado para um tipo de investidor. No caso dos multiportfólios, o conservador vai alocar 10% da carteira em renda variável; o moderado, 20%; e o arrojado, 30%. O objetivo, segundo Zakalski, é atrair investidores de classe média, que não têm possibilidade nem acesso para aplicar em instituições internacionais, que não possuem rede de agências e cujo valor mínimo de investimento é alto. "Queremos atingir um público que não é de varejo, mas também não é grande investidor, por isso estipulamos uma aplicação mínima de R$ 10 mil, com taxa de administração média de 1,5%." Até o fim do ano, a expectativa é inaugurar outras cinco lojas localizadas no eixo São Paulo - Goiás, incluindo as cidades de Campinas (SP), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO).