Ricardo Conceição deixa cargo de vice-presidente no BB O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta segunda-feira que Ricardo Alves da Conceição pediu ao conselho de administração do banco a exoneração do cargo de vice-presidente de Agronegócios e Governo. Conceição era funcionário do BB há 42 anos. Há 12 anos integrava o conselho diretor da instituição e era um dos assessores mais próximos do ex-presidente do BB Rossano Maranhão, a quem com relativa freqüência substituía no comando da instituição quando este se ausentava. O atual diretor de Agronegócios, Derci Alcântara, de 50 anos, substitui Conceição interinamente. Na nota divulgada pelo BB à imprensa, Ricardo Conceição disse que sua saída foi uma decisão "longamente amadurecida" e que considera concluída sua missão no banco. Segundo uma fonte, a saída de Conceição não teve nenhuma motivação política, ocorreu apenas porque o executivo considerou que o momento de começo de novo governo seria apropriado para a saída. O vice-presidente interino Derci Alcântara, assim como Ricardo Conceição, é funcionário de carreira do BB. Ele é formado em administração de empresas, com MBA em finanças e mercado de capitais e mestrado em administração de empresas. Alcântara já foi diretor de investimentos da Previ e era diretor de agronegócios do BB.