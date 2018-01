Ricardo Mansur e filhas são processados criminalmente O empresário Ricardo Mansur , ex-dono do Mappin, Mesbla e do Banco Crefisul e suas filhas Paola Rollo Mansur e Marie Rollo Mansur Bononi, foram denunciados por crimes falimentares pelo promotor Joel Bortolon Júnior. A denúncia foi recebida hoje pela juíza Cristina Agostini Spadoni que instaurou a ação penal e marcou o interrogatório dos acusados para o dia 22 de março. A peça acusatória versa sobre manobras fraudulentas às vésperas da falência Barnet Indústria e Comércio S.A.,. controladora do Mappin e do Mesbla. A empresa quebrou em fevereiro de 2000 deixando um passivo de R$ 600 milhões. Mansur foi denunciado por "ato fraudulento" e outros crimes falimentares - cuja soma das penas vai de 3 a 14 anos de prisão. As filhas responderão apenas por ato fraudulento, pena de 1 a 4 anos. Mansur disse ao Estado que desconhece o teor da acusação, pois ainda não foi intimado e revelou-se surpreso com a inclusão de suas filhas na denúncia, salientando que elas são alheias ao mundo dos negócios. "Volto a reiterar que todos os atos praticados são de minha exclusiva responsabilidade", afirmou. O processo, em mais de 100 volumes revela que Ricardo Mansur doou às suas famílias parte das ações da Barnet. As vésperas da falência os três se retiraram da empresa, ficando à frente dela a secretaria Milena Moraes Cunha e o contador Mauro Ramos de Carvalho. Ao saírem da empresa, as filhas receberam todos os bens imóveis da Barnet, a titulo de pagamento e participação acionária. Paola e Marie constituíram, em seguida, a Market Consultoria em Leilões S/C, capitalizando-a com os bens recebidos do pai.