Ricos e emergentes resistem em incluir etanol em acordos Os países desenvolvidos e mesmo os africanos alertam que deverão resistir à idéia do Brasil de incluir o etanol nas negociações sobre bens agrícolas da Organização Mundial do Comércio (OMC). O Itamaraty dá sinais claros de que pedirá para que o combustível seja colocado na agenda de debates em Genebra para permitir que as tarifas de importação aplicadas em vários países, principalmente nos Estados Unidos, sejam reduzidas. A estratégia do País é o de levantar o tema nas reuniões do comitê da OMC dedicado a tratar da relação entre comércio e meio ambiente. O projeto dos países ricos era o de que esse capítulo das negociações permitisse a redução de tarifas de importação para bens que podem contribuir para o meio ambiente. Os europeus e americanos criaram, então, uma lista de quase 1,5 mil produtos que poderiam ser considerados como "ambientais". Por não haver uma definição, porém, a lista inclui até mesmo veleiros e bicicletas, considerados como produtos que não afetam o meio ambiente por não contar com motores. Mas quando o processo foi iniciado, em 2001, o etanol sequer fazia parte das discussões e ninguém em Bruxelas ou Washington imaginava que um dia chegaria à OMC. O Brasil nunca foi favorável à lista. Mas agora quer usar o etanol como moeda de troca e só aceitaria a proposta dos países ricos se o combustível for incluído entre os bens ambientais. "Se o etanol não puder ser considerado como um bem ambiental, o que é que será classificado nessa categoria?", questiona um negociador em Brasília. Mas os ataques à idéia do Itamaraty já começam a surgir. Um dos argumentos dos diplomatas dos países ricos é de que o processo de produção do etanol não é ambientalmente sustentável. Os europeus já alertaram que, para que o combustível entre em seu mercado no futuro, os exportadores terão de conseguir um certificado ambiental nos mesmos padrões de madeireiras que queiram vender madeiras tropicais ao mercado europeu. Dentro da Comissão Européia, funcionários admitem terão de importar etanol nos próximos dez anos. Mas primeiro querem garantir que os produtores locais ganhem competitividade. Já os Estados Unidos cobram uma sobretaxa para a importação do produto que, caso seja parte das negociações de bens ambientais da OMC, teria de desaparecer. "Sabemos que o tema enfrentará resistências. Não será nada fácil", admitiu outro diplomata em Genebra. Na OMC, porém, a estratégia de Washington e de Bruxelas é a de evitar que o Brasil tenha qualquer sucesso em incluir o etanol nesse capítulo das negociações. Por ser produzida a partir de milho, o governo americano tentará incluir o etanol como produto agrícola. Nesse caso, a negociação passaria a outro fórum. Nos debates sobre agricultura, existe a possibilidade de que um país coloca um produto em sua lista de bens sensíveis, com maiores proteções e resultado em cortes menores de tarifas. Barganha Quem também já deu sinais ao Brasil de que não aceitaria facilmente a inclusão do etanol em um esquema que cortasse de forma drástica as tarifas são os países africanos produtos de açúcar. Muitos acreditam que precisam ainda desenvolver sua produção antes de abrirem seus mercados e, portanto, temem a concorrência brasileira. O Itamaraty, porém, considera que haverá como convencer os africanos a apoiar sua posição em troca de acordos de transferência de tecnologia para que também possam exportar.