Ricupero critica agências de risco e bancos estrangeiros O Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), embaixador Rubens Ricupero, não poupou hoje críticas ao mercado financeiro norte-americano durante o seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face", promovido pelo Grupo Estado, Wall Street Journal e Conselhos das Américas, em São Paulo. Ricupero afirmou que os critérios dos analistas e das agências de classificação de risco são autodestrutivos e tendem a causar resultados contrários aos desejados. Ele deu como exemplo o fato de a elevação do risco Brasil, calculada em Wall Street, resultar em aumento de gastos do governo para conter o câmbio, eventual aumento de juros e conseqüente queda no superávit primário, considerado ponto importante para a capacidade do País em honrar os compromissos. Na avaliação de Ricupero, a questão fundamental é que as agências de risco e os bancos de investimentos não esclarecem o que motiva a opinião dos analistas. Citou como exemplo o fato de que várias semanas após a abertura de processo contra a Enron, dez dos 15 principais bancos de investimentos estrangeiros ainda recomendavam a compra do papel. "Qual o critério para essa avaliação?", questionou o ex-ministro da Fazenda. O embaixador ressaltou que as agências de classificação de risco já foram bastante criticadas por falhar em alerta os clientes sobre a crise asiática. "Essas avaliações são baseadas não em perspectivas reais de pagamento dos compromissos, mas em especulação", afirmou Ricupero, que participou do painel "A Visão de Wall Street sobre o Brasil e o Mundo". Ricupero ressaltou que o governo e o Banco Central têm de suportar o peso da proteção do setor privado contra riscos que começam com a queda na classificação do País e conseqüente fuga de capitais. Dessa forma, as despesas e os juros são mais altos, limitando a capacidade de crescimento do País, o que comprova que as agências de classificação são autodestrutivas. O diretor de pesquisa econômica sobre mercados emergentes do Goldman Sachs, de Nova York, Paulo Leme, rebateu as críticas de Ricupero e afirmou que os agentes estão extremamente preocupados em dar a melhor e a mais transparente avaliação aos clientes. Essa posição foi reiterada pelo estrategista para a América Latina da Merril Lynch, também de Nova York, Robert Berges, a dizendo que o Brasil está fazendo o melhor possível em termos econômicos. O professor de estudos brasileiros da Columbia University de Nova York, Albert Fishlow, no entanto, apoiou as críticas de Ricupero e questionou como pode o risco Brasil ter subido de 800 pontos-base para 2.300 pontos-base sem que tenha havido mudanças nos fundamentos do País. "Por que essa percepção? Que critérios foram utilizados? É preciso mais clareza", afirmou o professor.