Ricúpero está otimista com viagem de Lula ao G-8 "A ida de Lula à reunião do G-8 não será uma viagem perdida". A avaliação é do embaixador Rubens Ricúpero, diretor da Unctad (agência da ONU para o Desenvolvimento e Comércio), que estará no encontro de Evian deste fim de semana na condição de conselheiro do secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Segundo embaixador, ele debaterá com Annan a possibilidade de que a ONU dê apoio aos projetos que o presidente Lula levará à reunião das oito maiores economias do mundo. Lula chega neste sábado ao evento com duas propostas: a criação de um fundo mundial contra a fome e investimentos para desenvolver a infra-estrutura na América do Sul. "Vou conversar com Annan para mostrar-lhe quais são as propostas que Lula estará trazendo. São propostas que estão chamando a atenção de muitos e que têm chance de se desenvolverem", afirmou Ricúpero, que também terá a função de aconselhar Annan sobre a questão das dívidas dos países pobres, um dos temas da reunião do G-8.