Rigotto apóia frente contra fusão da Varig com a TAM O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), disse hoje que apóia a constituição de uma frente política para defender a manutenção da Varig e evitar a fusão com a TAM. O compromisso foi assumido em reunião com representantes da Associação dos Pilotos da Varig (Apvar) e a deputada federal Luciana Genro (PT). O ideal, segundo o governador, é que todas as alternativas sejam avaliadas tanto pelo governo federal quanto pelos representantes da empresa e dos funcionários. "É preciso analisar as diferentes soluções que podem ocorrer, sejam elas de fusão ou mesmo a defendida pela associação dos pilotos de uma reestruturação direta da Varig", afirmou. Em vez da fusão, a Apvar diz que há a possibilidade de investidores europeus investirem US$ 250 milhões na companhia aérea. Segundo o diretor da associação, Márcio Marsilac, o valor não seria suficiente para resolver o problema, mas a participação do BNDES seria menor do a que banco teria na fusão.