Rigotto discutirá compensação dos Estados com Alckmin O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), terá uma reunião amanhã, às 16h30, em São Paulo, com o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), e representantes de outros Estados para discutir a compensação pela desoneração das exportações da Lei Kandir. O orçamento de 2005 prevê R$ 1,9 bilhão para os Estados, quando seriam necessários mais de R$ 5 bilhões, conforme o governo gaúcho. Rigotto considerou "absurdo" que não tenham sido destinadas verbas para a Lei Kandir no orçamento de 2005. O governador lembrou que as perdas do Rio Grande do Sul somaram R$ 1,2 bilhão em 2003. Segundo Rigotto, o objetivo do encontro é definir uma estratégia de pressão sobre o governo federal para garantir os recursos no orçamento. O Rio Grande do Sul exportou US$ 5,47 bilhões de janeiro a julho de 2004, 23,4% acima do mesmo período do ano passado.