Rigotto e Perillo elogiam trabalho de Rodrigues Os governadores do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, e de Goiás, Marcone Perillo, ressaltaram o trabalho realizado pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, no primeiro ano do governo Lula. Segundo Rigotto, o crescimento das exportações agrícolas está diretamente ligado ao trabalho de Rodrigues. Mas ele ressaltou que a defesa sanitária estadual e federal precisa de mais recursos. Rigotto afirmou que o crescimento da produção agrícola brasileira já é real e o próximo passo seria reduzir dois grandes gargalos: a defesa e a logística. O governador gaúcho também criticou "o obscurantismo contra a biotecnologia", existente em certos setores. Já Perillo, de Goiás, disse que os problemas existentes no porto de Paranaguá têm assustado os exportadores do Estado. Ambos os governadores participam da conferência Agro-Brasil 2004 - Desafios e Oportunidades, em São Paulo.