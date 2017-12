Rigotto pede imposto maior para exportação de couro wet blue O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, fez hoje uma forte crítica a decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) de reduzir a alíquota do imposto de exportação sobre couro do tipo wet blue (sem tratamento). O tema dominou o discurso de Rigotto na abertura da 31ª Couromoda, que acontece até o dia 16 em São Paulo. Na presença do presidente em exercício, José Alencar, do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, Luiz Fernando Furlan; dos governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin; e de Minas Gerais, Aécio Neves; além da prefeita Marta Suplicy; Rigotto afirmou que o Brasil não deve proporcionar matéria-prima ainda mais barata a países com rebanhos insignificantes, que hoje se contrapõem às ambições brasileiras no mercado mundial. Pela decisão da Camex, o imposto de exportação sobre o wet blue hoje em 9%, será reduzido gradualmente até 0% em 2006. A indústria de curtume e de calçados, que têm no Rio Grande do Sul uma forte presença, se opõe fortemente à decisão da Camex. Para Rigotto, a decisão vai contra o objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de criação de empregos. O fim da taxação do wet blue vai gerar empregos fora do Brasil, estimulando a indústria calçadista externa, e não a interna. "Espero revisão total da decisão da Camex", afirmou Rigotto, que se reuniu com o ministro Furlan, os governadores de São Paulo e de Minas Gerais e empresários pouco antes da abertura da Couromoda. O governador reiterou que o fim da taxação do couro sem tratamento dará aos concorrentes da indústria brasileira matéria-prima de pequeno preço e baixo valor agregado. Na cadeia couro-calçadista brasileira, segundo Rigotto, trabalham 140 mil gaúchos, em três mil empresas. Rigotto cobrou do governo federal a continuidade da redução das taxas de juros. Por isso, foi ovacionado pelos empresários presentes no evento.