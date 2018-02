Rigotto pede solução rápida para foco de Newcastle no Estado O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), aproveitou o discurso desta sexta-feira na abertura oficial da 29ª Expointer para pedir ao ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, a rápida solução do foco de Newcastle detectado em uma criação doméstica de frangos em Vale Real (RS). Ainda na quinta-feira, o ministro já havia divulgado que a retomada do status de área livre da doença pelo Estado não poderá ocorrer antes de 15 de setembro, pois alguns exames devem ser repetidos. "Todos os exames até o momento foram negativos", declarou Guedes, em discurso na solenidade. "Seguindo estritamente as normas internacionais, para que possamos tomar uma decisão que seja reconhecida em todo o mundo, vamos concluir esses exames, fazendo novas rodadas com os animais sentinelas, no dia 15 de setembro", reiterou o ministro. O vírus de Newcastle foi identificado em exames de laboratório no dia 4 de julho. Os animais sentinelas são colocados na propriedade que registrou o foco para testar a eventual presença do vírus no ambiente. Ainda para o setor avícola, o ministro disse ter recebido nesta sexta documento expressando preocupação com medidas restritivas da União Européia contra a produção industrializada de aves do Brasil, que seriam aplicadas por meio de cotas. Guedes encaminhou a questão para análise da área de relações internacionais do ministério. A Expointer (Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários) começou no dia 26 de agosto e terminará no domingo, dia 3.