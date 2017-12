Rigotto pedirá a Lula recursos da Lei Kandir no orçamento Em seu encontro de hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), vai pedir a ele que seja sanado o que chama de "esquecimento absurdo de colocar no Orçamento da União para 2005 os recursos da Lei Kandir". "Não tem lógica", disse Rigotto, à Agência Estado. "Vou dizer ao presidente que, se houve esse esquecimento, o governo tem de fazer uma emenda retificativa, incluindo os recursos da Lei, inclusive os corrigindo, porque as exportações estão aumentando 25% a 30% em relação ao ano passado". O governador lembrou que o Rio Grande do Sul é o segundo maior exportador do País - o maior per capita - e que suas exportações cresceram 35% do ano passado para cá. Segundo ele, entre IPI Exportação e Fundo da Lei Kandir, que são as duas formas de ressarcimento, o Rio Grande do Sul terá, este ano, direito a um ressarcimento em torno de R$ 600 milhões.