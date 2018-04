RIM, do Blackberry, abre 3 mil empregos A canadense Research in Motion (RIM), fabricante do Blackberry, está recrutando 3 mil trabalhadores para atender à demanda, apesar da crise global. "Em 2008, contratamos cerca de 4 mil pessoas e atualmente temos 3 mil vagas abertas. Ainda estamos contratando muito", disse o co-executivo-chefe, Jim Balsillie, à agência AFP, nos bastidores do evento do setor, Mobile World Congress, que começou ontem, em Barcelona, Espanha.