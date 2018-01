Rio antecipa royalties de petróleo para pagar servidor Por 54 votos a dois, a Assembléia Legislativa fluminense aprovou hoje o projeto que permite a antecipação de R$ 300 milhões em recursos dos royalties de petróleo para pagamento do funcionalismo do Estado, que não recebeu o 13º salário e os salários de dezembro. Segundo o presidente da assembléia, deputado Sérgio Cabral Filho, a medida deverá ir ainda hoje à sanção da governadora Rosinha Garotinho (PSB), mas é um "paliativo". "O Estado tem um custeio muito alto e as receitas do ICMS não são suficientes", afirmou o parlamentar. "Se não houver mudança na estrutura, daqui a alguns meses estaremos com o mesmo problema". Votaram contra apenas os deputados Hélio Luz (sem partido) e Núbia Cozzolino (PPB). A deputada foi contra o projeto por considerar que o texto não garantia que o dinheiro fosse empregado no pagamento do funcionalismo e porque não fixava o valor do deságio pelo qual serão negociados no mercado os títulos em que os royalties serão transformados. "É um cheque em branco de R$ 300 milhões", criticou. Durante a sessão, houve duras críticas à ex-governadora e ministra da Ação Social Benedita da Silva, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT, mas nenhum deputado petista se manifestou.