Rio paga 1ª parcela de salários atrasados de dezembro nesta 5ª feira

RIO - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio informou que deposita nesta quinta-feira, 26, a primeira parcela do pagamento para os servidores que não receberam os vencimentos integrais de dezembro do ano passado. Com o pagamento, o Estado vai quitar 80,1% da folha de pagamento líquida, que é de R$ 2,1 bilhões.

A Fazenda do Rio estimou em R$ 804 o valor da parcela individual que será depositada amanhã. Em 13 de janeiro, o governo fluminense pagou integralmente os salários dos servidores ativos da Educação com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Além disso, quitou no último dia 18 os vencimentos dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da Segurança e dos órgãos vinculados. No mesmo dia, foram pagos integralmente os salários dos servidores ativos do Proderj e os vencimentos dos servidores ativos e aposentados da Secretaria de Fazenda e Planejamento e da Procuradora Geral do Estado (PGE).

Conforme o calendário de pagamento da Fazenda, haverá outros pagamentos em 31 de janeiro e em 02, 06 e 08 de fevereiro. Somente nesta última data, a folha de dezembro estará 100% quitada. O governo destacou que o calendário só será cumprido se não houver bloqueios das contas do Estado, como ocorreu em meses anteriores.

Além disso, informou que os valores são aproximados porque dependem da receita efetiva de tributos que entrará nos próximos dias nas contas estaduais.