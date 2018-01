Rio parcela salários dos aposentados

RIO - Os 137 mil aposentados e pensionistas do Estado do Rio que ganham mais de R$ 2 mil líquidos por mês só devem receber seu salário de março em 12 de maio – nessa data, eles ainda não terão recebido também os vencimentos de abril, que não têm data para serem quitados. Esse atraso é resultado da falta de dinheiro do governo do Rio, causado pela queda da arrecadação.

Esse grupo, que corresponde a 55,2% dos 248 mil aposentados e pensionistas do Estado, só vai receber antes de 12 de maio caso haja “receitas extraordinárias”, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda. Hoje o governador em exercício, Francisco Dornelles (PP), vai conceder entrevista coletiva sobre o tema.

Os demais servidores (328.202 no total, sendo 216.990 ativos com qualquer faixa salarial e 111.212 inativos e pensionistas que recebem menos de R$ 2 mil líquidos) receberão seu salário de março amanhã, décimo dia útil do mês.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até novembro, os salários eram pagos no último dia do mês trabalhado ou no primeiro dia do subsequente. Alguns salários de novembro foram pagos na segunda semana de dezembro. Naquele mês o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) anunciou que os salários passariam a ser pagos no sétimo dia útil. Em março o governo não conseguiu cumprir esse cronograma e anunciou que passaria a quitar os salários no décimo dia útil. Mas, agora nem para isso há dinheiro.