Rio proíbe banana de São Paulo A Secretaria de Agricultura do Rio proibiu, por tempo indeterminado, a entrada em território fluminense de bananas de São Paulo e dos estados do Norte. De acordo com nota da secretaria, a medida é necessária para preservar os bananais do Estado contra os focos detectados naquelas regiões da doença sigatoka negra ? que pode destruir toda a plantação. ?Todos nós sabemos que a lavoura de banana significa, inclusive, a sobrevivência de populações de baixa renda no campo?, diz a nota. A assessoria da secretaria informou que barreiras fixas e móveis serão montadas em estradas de acesso ao Estado. O governo carioca iniciou ainda uma campanha de prevenção contra a sigatoka negra. O fungo causador da doença é o Mycosphaerella fijiensis, originário das Ilhas Fiji. Chegou ao Brasil no final dos anos 90, vindo da América Central.