Rio quer ajuda de estrangeiros para construir refinaria O governo do Rio quer atrair investimentos estrangeiros para a construção de uma refinaria de petróleo no norte do estado, avaliada em US$ 2 bilhões. Com apoio da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e da Fecomércio, a governadora Rosinha Matheus (PSB) lançou um manifesto para a construção da Refinaria do Norte Fluminense, que levaria o nome do jurista Barbosa Lima Sobrinho. O governo concederá isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para empresas que fornecerem máquinas e equipamentos para a construção da refinaria. "Já existem tradings japonesas que demonstraram interesse na construção da refinaria, mas temos que lembrar que é praticamente impossível a viabilização de uma nova refinaria hoje no país, sem a participação da Petrobras, mesmo como agente minoritário", disse o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer, empossado na mesma cerimônia. Segundo ele, a Petrobras ainda não se posicionou sobre uma possível participação na refinaria. Do total a ser investido, pelo menos 15% deverão ser garantidos por um fundo de recursos criado em março de 2002, ainda no governo de Anthony Garotinho, quando Victer também era secretário de energia. O fundo foi formado com parte dos royalties de petróleo arrecadados pelo estado. A previsão de Victer é de que o fundo seja responsável por arrecadar em um período de sete anos US$ 300 milhões. Ele acredita que o estudo de impacto ambiental para a instalação da refinaria seja concluído em um período de um ano e meio. A previsão é de que a refinaria possa operar entre três e quatro anos, com capacidade para produção inicial de 200 mil barris por dia, podendo chegar a 400 mil barris por dia. A necessidade de construção de uma refinaria está embasada principalmente no estudo apresentado no ano passado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) que demonstra que o Brasil terá que importar 30% da demanda de derivados em dez anos, caso não amplie a capacidade de refino. "O Rio é candidato natural à ser o estado sede desta refinaria por produzir na Bacia de Campos 80% do petróleo nacional", afirmou Victer. Ele acredita que a construção da refinaria no norte fluminense vai estimular a indústria e o comércio regional, além de incentivar o turismo na área. "Quando o petróleo daquela região acabar, é preciso que haja outra atividade para que a região sobreviva e não se transforme em uma nova Serra Pelada", disse, se referindo à região de garimpo "esgotada" na década de 80. Para construir a refinaria o estado vai enfrentar a disputa com outros estados consumidores, principalmente na região Nordeste, que ainda não são auto-suficientes em combustíveis. O principal argumento utilizado até então é que seria mais barato para a Petrobras transportar petróleo bruto para outros estados e lá realizar o refino para distribuir o derivado. O vice-presidente da Firjan, Carlos Mariano Bitencourt, acredita que este argumento não se aplica à Refinaria do Norte Fluminense. Segundo ele, o principal gargalo está no refino de petróleo para a produção de óleo diesel e o estado do Rio se localiza na região que consome 50% do derivado no país, o que justificaria a construção.