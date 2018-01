Rio questiona na Justiça aumento da tarifa de energia O secretário de Energia Indústria Naval e Petróleo do Estado do Rio, Wagner Victer, vai questionar na Justiça a legalidade dos reajustes repassados pela Light (17,11%) em novembro e pela Cerj (28,56%) no último dia de 2002 para o consumidor. A Procuradoria Geral do Ministério Público Estadual deve receber ainda esta semana o pedido formal de Victer para a realização de inquérito sobre os reajustes. A Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo ele, poderá também ser alvo da ação. Victer disse que é necessária uma auditoria para verificar em que base os reajustes foram aplicados. "Queremos apurar se o reajuste corresponde ao serviço que vem sendo prestado" disse. Segundo ele, existe "um estado de apagão contínuo" na Região dos Lagos, e pelo qual as distribuidoras não estão sendo punidas pela Aneel. "Se não for possível rever estes reajuste, é preciso que haja uma multa compensatória em que as distribuidoras paguem às comunidades atingidas pelo desserviço prestado", disse Victer, lembrando que Búzios teve dez cortes de energia registrados na noite de 31 de dezembro. Ele pretende aproveitar a primeira revisão tarifária, após cinco anos de concessão das distribuidoras de energia, que será realizada este ano, para rever as tarifas cobradas no estado. "Acho que uma redução é completamente cabível no caso da Light e da Cerj".