Rio-Sul demite 200 funcionários A Rio-Sul, uma das empresas do Grupo Varig, decidiu cortar 10% do quadro de pessoal, o equivalente a cerca de 200 pessoas. A reestruturação da empresa também inclui a ida ao mercado financeiro para captar recursos e deverá resultar na eliminação dos jatos Embraer 145 da frota. Segundo parecer da Arthur Andersen no balanço anual da empresa, que registrou prejuízo de R$ 70,9 milhões no ano passado, "a continuidade normal dos negócios da companhia dependerá, substancialmente, do sucesso das medidas que estão sendo tomadas". "Estamos reestruturando a empresa e devemos demitir 10% dos funcionários", disse à Agência Estado o presidente da Rio-Sul, George Ermakoff. O processo foi deflagrado no início deste mês. Antes disto, a empresa aérea tinha perto de 2,2 mil empregados. Ermakoff disse que está negociando o futuro dos jatos regionais da Embraer com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que atuou no financiamento das aeronaves. Mas reconheceu que provavelmente serão transferidos para a Nordeste, outra empresa do Grupo Varig. Além da reorganização da frota, que passaria a ficar apenas com uma família de jatos (os 737 da Boeing), e da redução do quadro de pessoal, a empresa captou recursos no mercado financeiro e busca o aumento da eficiência da operação. Em outubro, a própria Varig iniciou cortes de pessoal, que deverão somar 2 mil até o fim do primeiro semestre. Nem mesmo a TAM escapou dos ajustes e demitiu cerca de 250 empregados no início do ano. Ainda segundo o parecer da Andersen, as medidas adotadas pela Rio-Sul visam o "restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e a recuperação da lucratividade e da geração de caixa". A empresa de auditoria também registrou "a necessidade de captação de recursos no curto prazo para possibilitar a manutenção de suas atividades". "Toda empresa precisa de capitalização. O ano passado foi muito ruim", disse Ermakoff, explicando que a Rio-Sul de fato recorreu ao mercado financeiro para trazer capital para a empresa. Segundo o diretor de controladoria e relação com os investidores da holding de investimentos da Fundação Ruben Berta (FRB), Manuel Guedes, a auditoria financeira fez a mesma ressalva em seu parecer do balanço da Varig. No caso da Rio-Sul, isto indica a necessidade de recursos para renovar as linhas de crédito, que vencem anualmente. Para a Varig, reflete a necessidade de a empresa aérea rolar a dívida de longo prazo.