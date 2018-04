Rio-Sul vai operar nacionalmente A Rio-Sul deixará de ser uma empresa aérea regional para operar de forma nacional, para ligar as capitais no sistema de Ponte Aérea. A estratégia faz parte do plano de recuperação da empresa, que também prevê a redução de custos para viabilizar tarifas competitivas e concorrer no mercado com empresas de preços baixos, como a Gol. "Não seremos uma empresa de baixo custo, mas vamos ter um leque de tarifas mais flexível", disse o presidente da Rio-Sul, George Ermakoff. A empresa receberá três Boeings 737-700 este ano e devolverá dois 737-300, mais antigos, e fechará o ano com 21 jatos da família do fabricante americano. O executivo contou ainda que a empresa vem terceirizando a operação de algumas rotas de alimentação com outras empresas e está negociando com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) os contratos de leasing dos jatos regionais Embraer 145. O projeto é reduzir os custos mensais dos equipamentos, que, segundo o executivo, estão acima dos valores de mercado, e, provavelmente, repassá-los para a Nordeste. A Rio-Sul comprou os jatos quando havia limitações para a operação de aviões de até 50 lugares nas ligações entre aeroportos centrais de grandes cidades, em contratos de cinco anos. Três anos depois, contudo, disse Ermakoff, o Departamento de Aviação Civil (DAC) retirou a limitação e, assim, a competitividade dos aviões ficou prejudicada com o início de operação de aviões com mais do dobro da capacidade, dos concorrentes.