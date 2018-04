Rio terá terminal de cartão em táxis A Visanet, empresa responsável pelo relacionamento com os estabelecimentos comerciais filiados ao sistema Visa no Brasil, e a Oi, operadora móvel da Telemar, se uniram à TelSec Telecom para o lançamento do primeiro terminal de cobrança sem fio (POS Wireless GSM), capaz de efetuar transações com cartões de crédito Visa e Visa Electron, com tarja magnética e Chip. A nova tecnologia, utilizada em escala comercial na Europa e inédita no Brasil, permite mobilidade total aos terminais Visa, o que possibilita sua utilização em segmentos que até hoje não eram atendidos pelos terminais convencionais, tais como táxis, serviços de entrega e quiosques de praia. Ainda este mês, 100 equipamentos deverão ser instalados no Rio de Janeiro e, até o final do primeiro semestre de 2003, cerca de 10 mil equipamentos estarão funcionando nos Estados onde a Oi opera - Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Pará. Diferente dos terminais sem fio utilizados atualmente, conhecidos como wireless indoor, que se comunicam por rádio freqüência com uma base ligada à telefonia convencional, com mobilidade restrita a cerca de 100 metros, o terminal Visanet GSM ou wireless out-door utiliza a mesma estrutura do telefone celular - fica sob a cobertura constante da Oi e, quando acionado pelo comerciante, conecta-se à Visanet por meio da operadora, para efetuar a autorização da transação Visa.