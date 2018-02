Rio Tinto faz oferta de US$ 38,1 bilhões pela Alcan

A anglo-australiana Rio Tinto apresentou nesta quinta-feira, 12, uma oferta de US$ 38,1 bilhões (US$ 101 por ação), em dinheiro, pela companhia canadense de alumínio Alcan, informou a mineradora em comunicado enviado à Bolsa de Londres. O valor por ação representa um prêmio 65% sobre o preço dos títulos da Alcan em 4 de maio, quando estava cotada a US$ 61,03 - antes de receber uma oferta hostil da norte-americana Alcoa. O conselho de administração da Alcan votou por unanimidade a favor da proposta da Rio Tinto, segunda maior mineradora do mundo. De acordo com o comunicado, combinado, o grupo terá acesso a importantes reservas de bauxita, refinarias de alumínio, energia hidrelétrica de baixo custo e última tecnologia em fundição. Se concluído o negócio, o grupo anglo-australiano espera atingir economias de US$ 600 milhões por ano com a remoção de sobreposições nas operações das companhias e através de economias administrativas.