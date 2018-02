Rio Tinto oficializa proposta pela Alcan A mineradora anglo-australiana Rio Tinto oficializou ontem a proposta de US$ 38 bilhões pela produtora de alumínio canadense Alcan. Os acionistas da empresa têm até o dia 24 de setembro para aceitarem a oferta de US$ 101 por ação. De acordo com a Rio Tinto, a proposta está sujeita a uma série de condições, como a aceitação do correspondente a 66% das ações.