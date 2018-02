Rio Tinto reitera rejeição à oferta da BHP A mineradora Rio Tinto reiterou que a proposta de compra apresentada pela rival anglo-australiana BHP Billiton está muito abaixo do valor da companhia. Os comentários foram feitos pelo executivo-chefe da empresa, Tom Albanese, durante uma visita a Pequim. A Rio Tinto considerou muito baixa a proposta da BHP Billiton para adquirir a companhia por US$ 114 bilhões, em uma oferta que envolveria a troca de três ações por uma. As autoridades responsáveis por assuntos relacionados a aquisições do Reino Unido deram um prazo até o dia 6 de fevereiro para que a BHP apresente uma proposta formal de compra da Rio Tinto. Se não apresentá-la, a empresa terá que ficar seis meses sem realizar outra oferta. Uma pessoa próxima à situação afirmou que o conselho da BHP vai se reunir na próxima semana. No entanto, a BHP recusou-se a comentar esse assunto. Se o conselho se encontrar para discutir o assunto da Rio Tinto, poderá decidir se fará uma oferta formal com base nos termos originais, elevar o valor proposto ou abandona a idéia de comprar a concorrente. As informações são da Dow Jones.