Rio Tinto rejeita acusações contra funcionários na China A mineradora anglo-australiana Rio Tinto rejeitou enfaticamente as denúncias de que quatro de seus empregados subornaram executivos de siderúrgicas chinesas, dizendo que apoia integralmente os homens que estão detidos sem acusação formal na China há 12 dias. As declarações são as mais fortes já feitas pela Rio Tinto sobre o caso e aumentam a pressão para que as autoridades chinesas deem detalhes sobre as alegações contra os funcionários da mineradora.