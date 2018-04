Rio Tinto rejeita denúncia de suborno

A mineradora anglo-australiana Rio Tinto rejeitou enfaticamente as denúncias de que quatro de seus empregados subornaram executivos de siderúrgicas chinesas, dizendo que apoia integralmente os executivos que estão detidos sem acusação formal na China há 12 dias. As declarações são as mais fortes já feitas pela Rio Tinto sobre o caso e aumentam a pressão para que as autoridades chinesas deem detalhes sobre as alegações contra seus funcionários. O diretor de minério de ferro da Rio Tinto na China, o australiano Stern Hu, foi preso no dia 5 com três chineses, também empregados pela companhia, sob a alegação de que roubaram segredos de Estado relacionados às negociações do preço do minério de ferro. A mineradora ainda não recebeu das autoridades chinesas nenhuma informação mais detalhada sobre as acusações contra os quatro, mas o jornal oficial China Daily noticiou nesta semana que eles subornaram executivos de todas as 16 grandes siderúrgicas chinesas para obter dados do setor. "A Rio Tinto acredita que as alegações em recentes relatos da mídia de que os empregados se envolveram em suborno de executivos das siderúrgicas chinesas são totalmente infundadas", disse o presidente da Rio Tinto Minério de Ferro, Sam Walsh, por meio de uma nota. "Continuamos apoiando inteiramente nossos empregados detidos e acreditamos que eles agiram com integridade e de acordo com o rigoroso código de comportamento ético da Rio Tinto." O governo australiano manifestou frustração pelo fato de os detalhes oficiais das denúncias não terem sido revelados e alertou que o caso está sendo observado atentamente por governos e empresas ao redor do mundo. Enquanto o impasse diplomático se aprofunda, a China respondeu a nota da Rio Tinto advertindo que qualquer tentativa de interferir na investigação não seria do interesse da Austrália e descrevendo os comentários australianos sobre o caso como "ruído". "A China lidará com o caso do executivo da Rio Tinto detido de acordo com a lei", disse o porta-voz do ministério do Comércio.