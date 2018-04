Rio Tinto retira funcionários da China A Rio Tinto retirou da China toda sua equipe de estrangeiros envolvida no trabalho de pesquisa sobre o minério de ferro e a indústria do aço, informou a edição de ontem do jornal Australian Financial Review. A companhia não quis comentar a reportagem. O executivo da Rio Tinto Stern Hu, um australiano, está detido na China desde 5 de julho com três colegas, acusado de ter subornado para obter segredos de Estado de negociações do preço do minério de ferro.