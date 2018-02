Rio Tinto vê oportunidade de cooperar com Chinalco O executivo-chefe da Rio Tinto, Tom Albanese, declarou hoje que ainda vê oportunidades para a companhia cooperar com a Aluminum da China (Chinalco). O relacionamento da mineradora com a China tem estado sob pressão desde a sua desistência do plano de aliança de US$ 19,5 bilhões com a Chinalco no início do ano, e também após as autoridades chinesas terem detido quatro funcionários da Rio Tinto.