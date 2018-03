Rio usa preço irreal para fixar ICMS sobre gasolina O governo do Estado do Rio de Janeiro viu na gasolina uma excelente alternativa de aumentar a arrecadação de recursos. Além de ter a maior alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o combustível, o Estado utiliza o preço de referência para a arrecadação acima do preço real de mercado. Desde sábado, a base de cálculo para a cobrança do imposto sobre o litro de gasolina passou a ser de R$ 2,309, ante um preço médio de R$ 2,26 constatado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos postos do Estado. O aumento da base de cálculo elevou o preço da gasolina na bomba em pelo menos R$ 0,02 na semana passada, o que representa um aumento de quase 2%. Com esse novo reajuste, o combustível já acumula uma alta de 7,6%, apesar de não ter sido repassada nenhuma alta a partir da refinaria. "É uma solução cômoda. Em vez de combater a sonegação, o Estado estabelece quanto tem que receber e aumenta o imposto e a fatia que ele ocupa na formação do preço do produto para atingir o seu objetivo", considerou o presidente da Federação Nacional dos Revendedores de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis), Luiz Gil Siuffo Pereira. O secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio, Wagner Victer, disse que é uma "opção do Estado cobrar mais". Ele lembra que na arrecadação geral do setor, o Estado é prejudicado porque não recebe sobre o que produz. "Não há compensação para esta perda gigante de arrecadação". Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Rio (Sindicomb) a alta desde o início de janeiro no preço da gasolina no Estado do Rio se deve a dois fatores. O primeiro é o aumento da alíquota do ICMS, de 30% para 31%, autorizado pela governadora Rosinha Matheus em janeiro. O segundo é o "efeito cascata" da correção da base de cálculo do imposto, que é feita pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O "efeito cascata" se caracteriza porque o Confaz reajusta a base de cálculo da cobrança do imposto a cada aumento registrado no preço médio do combustível nos postos. A cada reajuste da base de cálculo, entretanto, há um novo repasse deste do ICMS para o preço médio. "É um aumento constante e que não deve cessar enquanto esta política de preços perdurar", informou o Sindicomb por meio da assessoria de imprensa. O cálculo do Confaz é válido para 19 Estados do País. O Estado de São Paulo utiliza outro método para calcular o percentual do ICMS a ser arrecadado, reajustando a base apenas quando há um reajuste na refinaria. Alíquota única Em São Paulo, o reajuste da gasolina verificado desde o início de janeiro foi de 1,8% em decorrência do aumento de 12% repassado pela Petrobras no final de dezembro. "Além de fazer com que o preço da gasolina no Rio seja mais alto do que em São Paulo, a alíquota de 31% cobrado no Estado e esta forma de cálculo da base da arrecadação só acaba contribuindo para estimular a sonegação e adulteração de combustíveis nos postos", comentou o porta-voz da Federação Nacional de Revendedores de Combustíveis e Lubrificantes, Roberto Schneider, defendendo uma alíquota reduzida e única para todos os Estados.